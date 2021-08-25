Губернатором штату Нью-Йорк стала жінка [ Редактировать ]
Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка. Присягу губернатора склала представниця Демократичної партії Кеті Гочул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора.
Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило: перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими.
Кеті Гочул, губернаторка штату Нью-Йорк:
Я підпишу наказ, який зобов'яже кожного урядового працівника у штаті пройти курси з етики. Як не дивно, але наразі вони потрібні не всюди. У перші дні на посаді моїми пріоритетами також стануть протистояння штаму "Дельта" й ефективніша допомога постраждалим ньюйоркцям.
по теме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной провозглашения независимости. Он пообещал, что США продолжат поддерживать Украину
Також розглянули питання синхронізації енергосистеми України з державами ЄС. А міністр енергетики Німеччини пообіцяв інвестиції німецьких компаній у виробництво "зеленого" водню
У штаті Нью-Йорк запровадили режим надзвичайної ситуації. Попередньо мобілізували пів тисячі нацгвардійців
Глава держави зокрема розповів, чого очікує від зустрічі із президентом Джо Байденом та які ще плани у нього будуть в США
Дональд Трамп звинуватив Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами, а виведення звідти американських військ назвав "найбільшим приниженням США"