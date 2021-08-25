Штат Нью-Йорк уперше очолила жінка. Присягу губернатора склала представниця Демократичної партії Кеті Гочул. Раніше вона 6 років обіймала посаду віце-губернатора.

Її попередник Ендрю Куомо пішов у відставку після секс-скандалу. Слідство встановило: перебуваючи на керівних посадах, він домагався 11 жінок. Більшість були його підлеглими.

Кеті Гочул, губернаторка штату Нью-Йорк: