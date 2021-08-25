В среду, 25 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украине предстоит "еще 20 лет работы" для получения членства в Евросоюзе. Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: либо мы предлагаем им полноценное членство, либо создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции.

Подготовка к членству в ЕС, по ее мнению, займет очень много времени.

Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!

Она отметила, что на пути к членству Украине, Молдове и Грузии, возможно, помог бы некий промежуточный этап.

Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа.

Также Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не сможет стать членом Североатлантического Альянса, пока не вернет все оккупированные территории.

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