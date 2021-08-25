У США коронавірус поширюється на дітей [ Редактировать ]
Понад 650 тисяч нових випадків Ковіду у світі за останню добу. Найбільше - у США.
Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану, або дистанційну форму навчання.У Великій Британії попередньої доби померли 174 людини - найвища смертність за останні 5 місяців.
А в Ізраїлі намагаються стримати штам "Дельта". Третю дозу вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років.
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