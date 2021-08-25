В Киеве экстремал упал со строительного крана (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
В Киеве парень-экстремал ради ролика в соцсетях залез на строительный кран, а когда пытался с него слезть - упал. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".
Сейчас пострадавший в больнице. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас".
Трагедия произошла на стройке на улице Полевой. Запись начинается с момента, когда парень на руках висит на краю стрелы крана и раскачивается. Далее запись продолжается с момента, когда он начинает спускаться с крана. Руфер скользит к земле по тросу, но не удержался и рухнул с высоты пяти-шести этажей. Сообщается, что бедолагу госпитализировали.
Как сообщали "Подробности", блогерша из Турции скончалась во время съемки ролика в TikTok.
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