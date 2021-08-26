Україна здобула вісім медалей в перший день Паралімпіади [ Редактировать ]
Одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові медалі здобула Україна в перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "золото" - перемогла в запливі на 50 метрів вільним стилем.
"Срібло" взяли плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а у фехтуванні - Артем Манько й Олена Федота.
"Бронзу" здобули - плавчиня Ганна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали сьомими для національної паралімпійської збірної України. Її представляють 143 атлети в 15 видах спорту.
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