Одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові медалі здобула Україна в перший турнірний день на Паралімпіаді в Токіо. Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "золото" - перемогла в запливі на 50 метрів вільним стилем.

"Срібло" взяли плавці Антон Коль, Олексій Вірченко та Максим Крипак, а у фехтуванні - Артем Манько й Олена Федота.

"Бронзу" здобули - плавчиня Ганна Гонтар і фехтувальниця Євгенія Бреус. Ігри в Японії стали сьомими для національної паралімпійської збірної України. Її представляють 143 атлети в 15 видах спорту.