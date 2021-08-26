Щороку сюди на відпочинок приїздить більше ніж 40 тисяч туристів із різних куточків країни.

Зіпсований відпочинок. У Карпатах туристів подекуди чекають неприємні сюрпризи: то неможливо знайти орендований будинок, то немає обіцяних вигод. А в сезон змінити помешкання вкрай важко. То ж як відпочити добре та як уникнути недобросовісних господарів і шахраїв, з'ясовувала Христина Гашенко.

Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїздить більше ніж 40 тисяч туристів із різних куточків країни.

Відпочити в Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу. Приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Утім, "привітність" господарів туристів приголомшила.

Роман Крупа, житель Львова ( турист):

Частина дітей уже спала, частина дітей бавилась на їхньому майданчику і прийшли господарі, вимкнули світло. Ми запитали чому так відбулося, то нам сказали, що ми порушуємо спокій. Але ми не співали, бо ж знову не хотіли розбудити наших дітей.

Утім, господарі "економили" і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні.

Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Зараз ми знаходимося у Славському, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам же будинок знаходиться у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це хороша пропозиція для туристів. Утім чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів спробуємо з'ясувати у господарів.

Брама будинку зачинена на ключ. Із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив: світло вимикали - бо економили.

Світло та вода - необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах. Тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи.

Олександр Золотухін, юрист:

Найкраще викликати поліцію. Фіксувати факт порушення, встановлювати особу, яка фактично надавала послуги без документів. Відповідно, вже пізніше звертатися в контролюючі органи.

Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки.

Христина Пронь, спеціалістка відділу туризму та комунікації Славської селищної ради:

Брали оренду. Якось там мінімальний завдаток за той будинок, а потім, коли гості скидали цей завдаток, то орендарі просто зникали.

Усього в Славському понад півтисячі будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки.

Володимир, турист:

Там реальні люди пишуть їх. Відповідно, вони не є на крученими і тоді можна звернути увагу на всі мінуси.