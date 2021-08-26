Повінь в Німеччині обійшлась страхувальникам у 7 млрд євро [ Редактировать ]
Найбільш руйнівна повінь в історії Німеччини коштувала страхувальникам 7 мільярдів євро. Із них 6,5 мільярдів припадають на житлові будинки, домашнє майно і підприємства, ще півмільярда - на автомобілі.
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