Європейський суд з прав людини закликав Польщу та Латвію допомогти мігрантам на кордоні з Білоруссю, де вони розбили табір.

Таке рішення суд виніс за підсумками розгляду двох справ від громадян Афганістану й Іраку та постановив - поляки та латиші мають забезпечити мігрантів їжею, водою, одягом, медичною допомогою та, за можливості, тимчасовим притулком.

Водночас у ЄСПЛ наголосили - заклик не варто розуміти, як примус для Польщі та Латвії дозволити в'їзд мігрантів на свої території. Нагадаю, десятки нелегальних мігрантів застрягли на кордоні Білорусі з Польщею та Латвією - на тлі політичного протистояння Мінська та ЄС.

Люди не можуть потрапити до Євросоюзу, а білоруські прикордонники - не дозволяють повернутися назад.