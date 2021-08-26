Європейський суд закликав Польщу та Латвію допомагати мігрантам [ Редактировать ]
Європейський суд з прав людини закликав Польщу та Латвію допомогти мігрантам на кордоні з Білоруссю, де вони розбили табір.
Таке рішення суд виніс за підсумками розгляду двох справ від громадян Афганістану й Іраку та постановив - поляки та латиші мають забезпечити мігрантів їжею, водою, одягом, медичною допомогою та, за можливості, тимчасовим притулком.
Водночас у ЄСПЛ наголосили - заклик не варто розуміти, як примус для Польщі та Латвії дозволити в'їзд мігрантів на свої території. Нагадаю, десятки нелегальних мігрантів застрягли на кордоні Білорусі з Польщею та Латвією - на тлі політичного протистояння Мінська та ЄС.
Люди не можуть потрапити до Євросоюзу, а білоруські прикордонники - не дозволяють повернутися назад.
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