В Украине появятся кибервойска [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Об этом сообщает Офис президента.
Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.
Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.
После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.
Ранее Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США.
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