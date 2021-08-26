В четверг, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Решение предусматривает создание в Украине кибервойск.

Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.

После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

Ранее Путин прокомментировал обвинения о кибератаках на США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире