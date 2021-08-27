Українськи богатирі тягнули найбільший в світі літак [ Редактировать ]
Українські стронґмени встановили світовий рекорд із перетягування найбільшого у світі літака Ан-225.
На аеродромі в Гостомелі восьмеро найсильніших спортсменів змогли посунути лайнер із повним баком - понад 300 тонн завважки. На 4 метри. Досягнення офіційно зафіксують у Книзі рекордів Гіннеса. Богатирі присвятили його 30 річниці незалежності України.
Володимир Рекша, найсильніша людина планети у вазі до 105 кілограмів (2013-2014):
Виклалися на повну. Я дякую колегам по команді. Відчувалося те, що вони сьогодні по максимуму вклалися в цей рекорд. Судоми за всі м'язи ніг хапають. Коли вже дихання немає. Я сподівався, що ми трішки далі ще пройдемо.
Дмитро Антонов, командир екіпажу літака АН-225 "Мрія":
Я верил. Там почти пять метров протянули! Это солидно! Не всегда удается сдвинуть этот самолет, используя двигатели сразу! Приходится давать довольно ощутимую тягу, именно для стягивания. Парни оказались значительно сильнее!
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А ще, у третій день, Ігор Владислав Білий завоював у метанні списа срібну нагороду. "Бронзу" зі стрибків в довжину здобула тотально незряча Юлія Павленко. На велотреку третім став Єгор Дементьєв.
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