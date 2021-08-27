Українські стронґмени встановили світовий рекорд із перетягування найбільшого у світі літака Ан-225.

На аеродромі в Гостомелі восьмеро найсильніших спортсменів змогли посунути лайнер із повним баком - понад 300 тонн завважки. На 4 метри. Досягнення офіційно зафіксують у Книзі рекордів Гіннеса. Богатирі присвятили його 30 річниці незалежності України.

Володимир Рекша, найсильніша людина планети у вазі до 105 кілограмів (2013-2014):

Виклалися на повну. Я дякую колегам по команді. Відчувалося те, що вони сьогодні по максимуму вклалися в цей рекорд. Судоми за всі м'язи ніг хапають. Коли вже дихання немає. Я сподівався, що ми трішки далі ще пройдемо.

Дмитро Антонов, командир екіпажу літака АН-225 "Мрія":