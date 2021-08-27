У Сіднеї встановили комендантську годину внаслідок поширення Covid-19 [ Редактировать ]
712 тисяч нових випадків зараження виявили у світі за минулу добу. Найбільше - у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли.
Новий штам "Дельта" активно шириться в Австралії. У найбільш густонаселеному місті, Сіднеї, просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги.
Напередодні там зафіксували рекордний показник інфікувань - понад тисячу. У місті вже запровадили суворий карантин, діє комендантська година.
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