712 тисяч нових випадків зараження виявили у світі за минулу добу. Найбільше - у США, Індії та Великій Британії. Понад 10 тисяч інфікованих померли.

Новий штам "Дельта" активно шириться в Австралії. У найбільш густонаселеному місті, Сіднеї, просто на вулицях розгортають мобільні бригади швидкої допомоги.

Напередодні там зафіксували рекордний показник інфікувань - понад тисячу. У місті вже запровадили суворий карантин, діє комендантська година.