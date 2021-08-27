Та чи все насправді так просто?

Маєш гроші під подушкою - можеш їх легалізувати. Уже за декілька днів стартує податкова амністія. І триватиме вона рік. Держава "пробачить" українцям усі заробітки, з яких коли-небудь ті не сплатили податків. Просто треба показати усі нелегальні гроші і активи - і віддати в казну п'ять відсотків. Усе це - добровільно.

Та чи все насправді так просто? І чи не доведеться потім пошкодувати про чесність? З'ясовувала Анна Каменєва.

Гра "Покажи приховане". Уже з 1 вересня українці можуть подавати одноразові податкові декларації. У них мають вказати активи і кошти, з яких ніколи не сплачували податків.

Євген Олейніков, в.о. голови Державної податкової служби України:

Подається вона в електронному вигляді. Відповідно ви це проводите через власний електронний кабінет якщо мова йде про гроші кошти, то ви маєте спочатку ці кошти розмістити на банківському рахунку. Після проходження процедури, їх можна звідти забрати.

Усі роз'яснення є на сайті відомства. Там же можна буде за кілька днів подати електронну декларацію. Отож, хто її має подавати? Якщо у вас площа квартири менша за 120 квадратних метрів, будинок до двохсот сорока квадратів, нежитлові об'єкти - наприклад, офісні приміщення до шістдесяти, автівка не дорожча як чотириста тисяч гривень, або готівка чи інші активи на таку ж суму - вам декларувати нічого не треба.

Якщо показники більші - звітуйте. І сплачуйте 5% податку, або 9%, якщо це закордонні активи. Таким чином, держава хоче вивести економіку з тіні. Адже націлений закон не лише на малий та середній бізнес.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Це наші заробітчани, будем відверті. Це люди, які кожен рік пересилають в Україну 12,5 млрд доларів в вигляді кешу, у вигляді готівки. Це отримувачі заробітної платні в конвертах. Чотири млн чоловік платять податок з мінімальної заробітної платні. Тобто тих чотири мільйони гарантовано отримує заробітну платню в конвертах.

Та звідки в людини ці нелегальні кошти - ніхто не спитає.

Євген Олейніков, в.о. голови Державної податкової служби України:

Єдине що буде перевірятися - це ми як державна податкова служба перевіримо, чи правильно ви зазначили вартість ваших активів, чи правильно ви обрахували ставку податку. Запитання - звідки ви їх взяли - ми не ставимо і не контролюємо.

Та це поки що. Мінфін уже почав працювати над законопроєктом про так звані непрямі методи контролю за витратами громадян.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це таке своєрідне закручування гайок наприклад людина купила там дороговартісні квитки або замовила там послуги туристичної агенції, наприклад там на 30 чи 40 тисяч грн. Буде певний поріг встановлений, від якого туристична агенція, чи продавець якихось товарів, магазин, зобов'язана буде інформувати податкову, податковий орган, про те що конкретна людина з конкретним ідентифікаційним кодом витратила в неї велику суму коштів.

Богдан Янків, адвокат:

Наприклад, ви купили автомобіль. Відповідно податкова буде бачити - в вас з'явився автомобіль і буде мати повне право надіслати вам листа, спитатися звідки в вас гроші на автомобіль. Якщо ви не покажете податкову декларацію що ви ці гроші чесно заробили, то по суті буде вважатися, що ви їх заробили нечесно, і тому треба сплатити податок.

Який це буде податок - ще не відомо. Експерти припускають - йдеться про 18% податку на доходи фізосіб та півтора відсотка військового збору.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Податкова, вона не буде писати запити чиновникам, або писати запити там урядовцям. Вона в першу чергу буде ганятися там за майстром манікюра, яка працює вдома, за вчителем, який займається репетиторством, або за лікарем, який через мізерну лікарську заплату вимушений надавати якісь платні послуги, або до менеджера середньої ланки, який вимушений був колись отримувати заробітну плату в конвертах. В першу чергу податкова потім прийде до цих категорій людей.

Та попри те, що документ ще в розробці, експерти вже прогнозують ухвалити закон про непрямі методи контролю - буде вкрай важко. Адже це може сильно вдарити по рейтингах політичних партій. Але й відмовитися від цієї ініціативи теж не вийде. Бо це одна з обіцянок для МВФ.