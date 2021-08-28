Україна досягне миру тільки через виконання Мінських домовленостей – Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Обов'язковий крок для досягнення миру на Сході - виконання Мінських домовленостей. Таку думку в інтерв'ю вітчизняним ЗМІ озвучив голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Прошло уже полтора когда, а воз, как говорится, и ныне там. Поэтому, когда сегодня говорят нужна Нормандская встреча, надо оптимизировать, надо разблокировать Минские соглашения. Возникает вопрос. Подождите, но для того, чтобы их разблокировать, надо действовать в русле Минских соглашений. Для того, чтобы сегодня реализовывать политику, изложенную в Минских соглашениях, которые признаются, подчеркиваю, безальтернативными во всем мире, в Вашингтоне, в Брюсселе, в Париже, в Берлине, в Москве и в Киеве тоже отчасти об этом говорят, надо конкретные действия.
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