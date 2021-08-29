В городе Запорожье вблизи одного из заведений общественного питания группа неизвестных устроила стрельбу, в результате которой есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

После совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле, однако сотрудники полиции сумели оперативно их задержать. Преступниками оказались двое мужчин 1987 и 1992 годов рождения, которые во время конфликта возле кафе начали стрелять из травматического оружия.

Отмечается, что в результате инцидента травмы получили 5 человек, медики госпитализировали пострадавших в местное медучреждение. Известно, что были изъяты 2 пистолета марки "Форт", которые направили на экспертизу. Правоохранители начали уголовное производство по статье за хулиганство, фигурантам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Читайте также, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане. В результате происшествия один человек получил ранения, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel.

Кроме того, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.