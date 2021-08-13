В пятницу, 13 августа, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане. В результате происшествия один человек получил ранения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel.

Отмечается, что стрелка задержали, есть один пострадавший. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна по прохожим. Как сообщает патрульная полиция Киева, он называл их "хохлами", выражался нецензурной лексикой и заявлял, что служит "России и Путину".

Также сообщалось, что в центре Николаева подростки устроили стрельбу. Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.

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