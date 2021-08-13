В ресторане Киева произошла стрельба, есть пострадавший [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане. В результате происшествия один человек получил ранения.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel.
Отмечается, что стрелка задержали, есть один пострадавший. Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна по прохожим. Как сообщает патрульная полиция Киева, он называл их "хохлами", выражался нецензурной лексикой и заявлял, что служит "России и Путину".
Также сообщалось, что в центре Николаева подростки устроили стрельбу. Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.
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