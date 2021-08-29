Аби стати тими, ким ми є зараз, українцям довелося пережити три революції. Після яких країна змінювала не лише політичний вектор. Щоразу відбувалося національне піднесення. І самоусвідомлення себе тим, ким ми є - громадянами України. Про революції, які змінили і державу, і людей - Ігор Левенок.

Майдан Незалежності. Тут відбулися революції, які тричі кардинально змінювали долю України. І щоразу Майдан у центрі Києва ставав такою імпровізованою "Січчю". Колективна пам'ять свободолюбних українців стихійно відтворювала табір, який був осередком опору і водночас - ареною для реалізації реалізації своїх громадянських прав.

Майдан - український спосіб боротьби за права та свободи.

Так зародився перший Майдан. Революція на граніті. І саме вона - стала імпульсом до здобуття Україною незалежності.

Жовтень 1990. Перебудова, гласність та падіння "залізної завіси" спричинили в країні появу неформальних організацій та демократичних рухів.

Студентське голодування. Нова форма політичної боротьби. Молодь висуває до влади низку вимог. Ні - підписанню нового союзного договору! Перевибори Верховної Ради - тільки багатопартійні. Українські солдати служитимуть у своїй армії. І відставка голови уряду - Віталія Масола.

Павло Розенко, екс-міністр соціальної політики. У 1990 році студент КПІ. Та учасник Революції на граніті.

Павло Розенко, учасник "Революції на граніті":

Однією із головних вимог студентської революції була неможливість і недоцільність і не потрібність підписання нового союзного договору.

До підготовки протесту студенти підійшли ґрунтовно. Наметове містечко мало чітку організацію.

Павло Розенко, учасник "Революції на граніті":

Повірте, я особисто не мав жодних ілюзій, щодо того, що якщо як тільки ми вийдемо на майдан, день-два ми простоїмо і потім нас почнуть розганяти, але ми цього не боялися.

Але прямого опору студентська акція не зустріла. Натомість студентів підтримали тисячі українців і частина опозиційних до комуністів депутатів. Зрештою, Рада підтримала вимоги голодувальників. Уряд Віталія Масола йде у відставку.

Решта умов: непідписання союзного договору, та закон про військову службу на території України стали частиною процесу здобуття незалежності. Обіцянка дострокових виборів - так і не стала реальністю.

Павло Розенко, учасник Революції на граніті:

Якщо б ми тоді всі разом, все суспільство домоглися перевиборів Верховної Ради України. або осінню 1990 року, або у 1991 одразу після здобуття незалежності я переконаний, що ми б пішли іншим шляхом.

Майдан 2004. Помаранчева революція. Українці захищають своє право на чесні вибори.

Ті події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка. Поштовхом для Майдану стали очевидні фальсифікації під час виборів, коли переможцем оголосили Віктора Януковича.

Олександре, згадаємо часи нашої буремної молодості? - Так!

Олександр Ломако, секретар Чернігівської міської ради, у 2004 - студент-історик та координатор громадянської кампанії "Пора".

Олександр Ломако, учасник "Помаранчевої революції":

Якщо вже оцінювати з точки зору часу, це була підготовка суспільних настроїв, до того, що в разі фальсифікації виборів, а вірогідність така була дуже висока, українці мають не боятися виходити на вулицю і не боятися відстоювати свої права.

Від початку діяльності активісти зазнають репресій. Переслідування, психологічний тиск, і карні провадження. Влада намагається зламати молодь, яка закликає до політичних змін.

Олександр Ломако, учасник "Помаранчевої революції":

Коли я потрапив за грати у перший день, я пам'ятаю добре, оце от романтичне відчуття, переконаність чомусь вона в мене була, що все буде добре. Коли ти виходиш на площу і з тобою тисячі людей, то ти не відсуваєш страху.

Свобода, справедливість, незалежність та соборність. Це - були ідеалами Помаранчевого майдану.

Натомість карикатурним мемом супротивників помаранчевих став виступ Людмили Янукович

Зрештою, тоді на силовий розгін Майдану влада не наважилася. Вердикт Верховного суду і третій тур виборів поставив крапку у протистоянні. Політична еліта в Україні змінилася.

Олександр Ломако, учасник "Помаранчевої революції":

Звичайно люди по-іншому уявляли розвиток країни наступних п'ять років, але довготермінові події, які в країні відбулися з точки зору свободи, з точки зору вільних виборів, з точки зору взагалі вектору країни, про це не можна жалкувати, бо цей шлях ми повинні були пройти.

Через дев'ять років українці знову на Майдані. На кону - незалежність держави, її національні інтереси та європейський вибір.

Тридцяте листопада 2013. Побиття студентів "Беркутом" - стало спусковим гачком для Революції Гідності. Насильство проти мітингарів спричинило масштабний опір. Євромайдан вимагав підписання асоціації з ЄС. Утім з проєвропейських - протести перетворилися на антиурядові.

Організація барикад, структура, утворення сотень самооборони набули безпрецендентного характеру. Та з кожною силовою акцією "Беркуту" ставало очевидним: влада діятиме жорсткіше та агресивніше. На Майдані пролилася кров.

Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва із понад сотнею вбитих та тисячами поранених Революція Гідності закінчилася. Тодішній президент Янукович та його оточення утекли з України.

Відмовити пробували, але він любив аргументувати свої дії, свою думку. І каже, а ви де були в 2004 з мамою. Ну а ми в 2004 були на помаранчевій від першого до останнього дня. От і все.

Пан Ігор вдивляється в бронзову фігуру молодого хлопця зі щитом. Це - постать його загиблого сина. Роман Гурик з Івано-Франківська - один із наймолодших героїв Небесної сотні. Хлопцеві було лише дев'ятнадцять.

Ігор Гурик, батько героя "Небесної сотні":

Він хотів, щоб в нашій країні було більше справедливості, щоб ми були більше якимись цивілізованими. І щоб ми не вбивали один одного.

Роман не міг сидіти вдома, ховатися за словами "не хочу". Не ховався він ані від дубинок, ані від куль.

Якби повернути час ви б сказали Роману - не йди? - Скоріш за все я б навпаки з ним поїхав. Тому що, мабуть, все ж таки міг… могло бути по іншому.

Після Євромайдану боротьба за незалежність продовжилася на Сході. Розпочалася військова агресія Росії, з анексією Криму.

Ігор Гурик, батько героя "Небесної сотні":