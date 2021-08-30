Паралімпіада 2020: українці здобули 43 нагороди [ Редактировать ]
Дев’ять медалей, дві з яких - золоті, здобули наші спортсмени на Паралімпійських іграх у неділю.
Оксана Зубковська перемогла у стрибках у довжину. Роман Полянський - у веслуванні. В української збірної також п’ять срібних медалей і дві бронзові.
У загальному заліку Україна зараз на п'ятому місці. Загалом, паралімпійці мають 43 нагороди. Ігри в Токіо завершаться 5 вересня.
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