У загальному заліку Україна зараз на п'ятому місці.

Дев’ять медалей, дві з яких - золоті, здобули наші спортсмени на Паралімпійських іграх у неділю.

Оксана Зубковська перемогла у стрибках у довжину. Роман Полянський - у веслуванні. В української збірної також п’ять срібних медалей і дві бронзові.

У загальному заліку Україна зараз на п'ятому місці. Загалом, паралімпійці мають 43 нагороди. Ігри в Токіо завершаться 5 вересня.