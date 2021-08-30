У Мілані спалахнула багатоповерхівка [ Редактировать ]
Масштабна пожежа в Мілані. Спалахнув багатоповерховий житловий будинок. Зайнялося на горішньому поверсі, полум'я дуже швидко огорнуло всю споруду.
Вогонь також пошкодив два десятки припаркованих поблизу автомобілів. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих. У будинку мешкало близько 70 родин.
Усіх людей вдалося вчасно евакуювати.
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