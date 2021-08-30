Найбільше інфікувань COVID-19 у Києві, Чернівецькій та Дніпропетровській областях - МОЗ [ Редактировать ]
749 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 18 пацієнтів померли, майже 300 - одужали.
Найбільше інфікувань у Києві, у Чернівецькій та Дніпропетровській областях - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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