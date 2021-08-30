Для детей в Китае ввели запрет на игры [ Редактировать ]
В Китае на количество времени, которое несовершеннолетним можно проводить в онлайн-играх ввели ограничение. Об этом сообщает Reuters.
Детям запретили играть более часа в пятницу, праздничные дни, а также на выходных.
Такие меры были введены из-за обеспокоенности китайских властей тем, что в Китае растет зависимость от онлайн-игр.
Игроки в возрасте до 18 лет отныне смогут играть в онлайн-игры только в период с 20:00 до 21:00 по пятницам, на выходных и в праздничные дни.
Компаниям, которые занимаются онлайн-играми, запретили предоставлять детям игровые услуги в любой форме в нерабочие часы, а также обязали удостовериться, что они установили системы проверки настоящего имени пользователя.
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