В понедельник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым до конца года должны разработать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию для населения.

При этом он отметил, что необходимо обеспечить социальную защиту лиц, нуждающихся в господдержке и помощи.

Также до 30 сентября должны разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электоэнергии для бытовых потребителей.

Кабмин должен обеспечить переход от товарного к финансовому механизму ПСО на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года. В частности, возложив спецобязанности на Укрэнерго и облэнерго.

Власти также проанализируют соотношение стоимости электроэнергии в стоимости ее распределения и передачи в составе тарифа, но не только на предмет обоснованности такого соотношения.

Кроме того, власти должны проанализировать структуру собственности всех операторов распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев.

Читайте также, на территории Украины цена электроэнергии на рынке вскочила на 81,69% до 2079,35 гривен/ МВт-час. Такая стоимость установилась за первую декаду августа 2021 года, она превысила цену в аналогичный период июля 2021 года.

Кроме того, в Украине тарифы на электроэнергию для населения будут такими же, как и для промышленных предприятий. Потребителям, которые не в состоянии платить по высоким тарифам, государство должно оказывать адресную помощь.

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