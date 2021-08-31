В Україні не примушуватимуть вчителів вакцинуватися [ Редактировать ]
Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде.
Таке пообіцяли у МОЗі. І додали - є постанова кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. Натепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30 відсотків освітян.
Водночас, якщо регіон не перебуватиме у "зеленій" зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80 відсотків працівників.
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