Примусової вакцинації для освітян в Україні не буде.

Таке пообіцяли у МОЗі. І додали - є постанова кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти. Натепер щеплення від коронавірусу отримали майже 30 відсотків освітян.

Водночас, якщо регіон не перебуватиме у "зеленій" зоні, то заклади освіти зможуть працювати за умови наявності щеплення у щонайменше 80 відсотків працівників.