Вулиці Київа затопило через потужну негоду [ Редактировать ]
Потужна негода вирувала у Києві. Увечері зірвався сильний вітер із дощем та градом.
Деякі вулиці затопило, у місті чимало повалених дерев та стовпів. З перебоями працював електро-транспорт, залило деякі станції метро.
Окрім того, в одному з мікрорайонів після удару блискавки загорілася електро-щитова. Наслідки негоди нині ліквідовують комунальники.
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