Один із найпотужніших ураганів за останні півтора століття наробив лиха на південному сході США. "Айда", так назвали цей циклон, вже пересилила горезвісну "Катріну", яка знищила той самий регіон рівно 16 років тому. Як і тоді, у центрі стихії опинився Новий Орлеан. Подробиці розкаже Вікторія Парфенюк.

Ніби іграшковий, зносить дах у одній з лікарень штату Луїзіана у США. Так ураган "Айда" вирує на східному узбережжі країни. Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих.

Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху. Зруйновані будинки, вирвані дерева, розірвані лінії електропередач. Буревій вже залишив без світла понад мільйон жителів штату. А також найбільше місто регіону - Новий Орлеан.

Джанет Коль, жителька Нового Орлеану:

Я вірю у своє місто. Впевнена, нам вдасться втриматися. Єдине чого боюся, щоб ця буря не стала черговим ураганом "Катріна". Сподіваюся, що цього не відбудеться знову.

"Айда" несе за собою руйнівні повені. Вода затоплює дороги та будівлі з неймовірною швидкістю. Від натиску стихії течія річки Міссісіпі змінила напрямок руху та почала текти в зворотній бік. За 20 кілометрів від Нового Орлеану не витримала дамба. Тамтешніх жителів екстрено евакуюють.

Джон Бел Едвардс, губернатор Луїзіани:

Умови змінюються так швидко. Очевидно, ситуація з ураганом "Айда" дуже небезпечна. Імовірно, що найближчі 24 години будуть руйнівними для нашого штату.

Про ураган американців попереджали заздалегідь. Тисячі людей кинулася до вокзалів і аеропортів. Та втекти від негоди вдалося не всім. Понад дві сотні рейсів скасували ще напередодні.

Брет Хоб, місцевий житель:

Ми намагалися покинути Новий Орлеан. Шукали будь-який рейс, куди завгодно. Але деякі з них скасували, а квитки на інші - розкупили. Певно, нам так і не вдасться покинути місто до середи.

Водночас, інші мешканці взялися укріплювати свої будинки та запасатися харчами та паливом. Підготувалися до наслідків стихії і рятувальні служби. Облаштували тимчасові укриття.

Джо Байден, президент США:

Ми заздалегідь підготували все необхідне. Зокрема два з половиною мільйони страв та три мільйони літрів води. У нас є генератори, і ми постійно на зв'язку з постачальниками електроенергії. Ми повинні бути готовими до того, що відновлення займе багато часу. Подекуди, й кілька тижнів.

Ураган "Айда" вдарив у той же день, що і "Катріна" 16 років тому. Тоді, у 2005, через буревій прорвало дамбу поряд із Новим Орлеаном. Частину міста затопило. Майже дві тисячі людей загинули.