Один український військовий загинув на Сході країни минулої доби, ще двох - поранено. Обидва бійці у стані середньої тяжкости.

У штабі повідомили, що один із армійців підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, атакував на Луганщині. Поблизу Новозванівки противник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру, а також протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні зранку.

Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.