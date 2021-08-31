Війна на Донбасі: Поблизу Нью-Йорку гатили з забороненої зброї [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Сході країни минулої доби, ще двох - поранено. Обидва бійці у стані середньої тяжкости.
У штабі повідомили, що один із армійців підірвався на вибуховому пристрої. Минулої доби ворог здійснив 11 обстрілів, атакував на Луганщині. Поблизу Новозванівки противник вів вогонь із заборонених мінометів 120 калібру, а також протитанкових ракетних комплексів та гранатометів. Три ворожих обстріли зафіксували сьогодні зранку.
Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.
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Позиції українського війська біля Новозванівки ворог атакував із автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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Ворог тричі обстрілював позиції українських армійців. Поблизу Новозванівки та Шумів відкрив вогонь зі станкових проти-танкових гранатометів.
Жителька Травневого, пані Наталія, каже - ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули два смертоносних "подарунки". Врятувалася дивом.
І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.