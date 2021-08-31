В Україні знеструмлено більше двох сотень населених пунктів [ Редактировать ]
229 населених пунктів у трьох областях знеструмлено в Україні через негоду.
Вирував буревій і в Києві. Увечері здійнявся сильний вітер із дощем та градом. Деякі вулиці затопило, у місті досі чимало повалених дерев та стовпів. З перебоями працював електротранспорт, залило деякі станції метро.
Окрім того, в одному з мікрорайонів після удару блискавки загорілася електрощитова.
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Найбільше постраждали Житомирщина, Київщина та Хмельниччина
Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху.
Наибольшее количество пострадавших населенных пунктов находится в Киевской области