229 населених пунктів у трьох областях знеструмлено в Україні через негоду.

Вирував буревій і в Києві. Увечері здійнявся сильний вітер із дощем та градом. Деякі вулиці затопило, у місті досі чимало повалених дерев та стовпів. З перебоями працював електротранспорт, залило деякі станції метро.

Окрім того, в одному з мікрорайонів після удару блискавки загорілася електрощитова.