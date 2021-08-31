У Штатах пронісся ураган Айда: мільйон осель залишилися без електрики [ Редактировать ]
Понад мільйон осель в американському штаті Луїзіана залишаються без електрики. Такі наслідки урагану Айда, який напередодні пронісся узбережжям Мексиканської затоки.
За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до трьох тижнів. Поки що люди користуються генераторами.
Айда - один із найсильніших штормів, які коли-небудь були у Штатах. Унаслідок негоди одна людина загинула. Утім, кількість жертв може зрости, адже рятувально-пошукові роботи тривають.
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