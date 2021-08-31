У Парижі автівки їздитимуть зі швидкістю 30 кілометрів за годину [ Редактировать ]
30 кілометрів за годину. У Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автомобілів. Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму в місті
Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься й окремих бульварів міста - там водії зможуть розігнатися аж до 50 кілометрів на годину.
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Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму в місті. Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги.
Також нове правило не стосуватиметься й окремих бульварів - там водії зможуть розігнатися до 50 кілометрів за годину.
Нововведение вступило в силу с 30 августа
Приборы начали работать на 10 участках дорог
На Рівненщині руйнується міст, який відремонтували лише торік. І витратили на це десять мільйонів гривень. Подекуди асфальт просто сповзає.