30 кілометрів за годину. У Парижі запровадили нове обмеження швидкості для автомобілів. Так сподіваються покращити безпеку дорожнього руху та знизити рівень шуму в місті

Водночас обмеження не поширюється на об'їзні дороги. Також нове правило не стосуватиметься й окремих бульварів міста - там водії зможуть розігнатися аж до 50 кілометрів на годину.