12 років колонії. Такого покарання вимагає білоруський режим для Марії Колеснікової, однієї з лідерів протестів.

Стільки ж просять для адвоката Максима Знака. Обох затримали майже рік тому і звинувачують у спробі захоплення влади. Колеснікова спершу була координатором штабу Віктора Бабарика на президентських виборах, а потім представляла штаб опозиціонерки Світлани Тихановської.

Активістку намагалися силоміць вивезти з Білорусі, але вона порвала на кордоні свій паспорт і повернулася в країну, де її й затримали. "Amnesty International" визнали Марію Колеснікову в'язнем совісті.