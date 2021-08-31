Паралімпіада-2020: українці завоювали 67 нагород [ Редактировать ]
День медалей і рекордів. Знову. Українці завоювали ще тринадцять нагород на Паралімпійських іграх у Токіо. Шість із них здобули наші плавці.
Максим Крипак виборов золото на стометрівці батерфляєм. І встановив новий рекорд. Крім того, наші спортсмени здобули золото і срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем та срібло на стометрівці.
І ще - чотири бронзи на різних запливах та в естафетному плаванні. Атлет Максим Коваль став рекордсменом у штовханні ядра. І ще одним володарем золотої медалі. Його колега,Олександр Яровий, отримав срібло. Три срібні нагороди принесли також наші легкоатлетки: Оксана Ботурчук, Юлія Шуляр та Наталя Кобзар.
Велогонщик Єгор Дементьєв став срібним призером у шосейній гонці. Україна зберігає за собою п'яте місце в медальному заліку. У нашій скарбничці 67 нагород.
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