День медалей і рекордів. Знову. Українці завоювали ще тринадцять нагород на Паралімпійських іграх у Токіо. Шість із них здобули наші плавці.

Максим Крипак виборов золото на стометрівці батерфляєм. І встановив новий рекорд. Крім того, наші спортсмени здобули золото і срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем та срібло на стометрівці.

І ще - чотири бронзи на різних запливах та в естафетному плаванні. Атлет Максим Коваль став рекордсменом у штовханні ядра. І ще одним володарем золотої медалі. Його колега,Олександр Яровий, отримав срібло. Три срібні нагороди принесли також наші легкоатлетки: Оксана Ботурчук, Юлія Шуляр та Наталя Кобзар.

Велогонщик Єгор Дементьєв став срібним призером у шосейній гонці. Україна зберігає за собою п'яте місце в медальному заліку. У нашій скарбничці 67 нагород.