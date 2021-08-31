На два вакантні місця під куполом парламенту.

Довибори в Раду. Відзавтра в Херсонській та Черкаській областях стартує передвиборча кампанія.

На два вакантні місця під куполом парламенту. Оскільки народні депутати, Ігор Колихаєв та Олександр Скічко, склали свої повноваження. Перший віддав депутатський мандат після перемоги на виборах мера Херсона, другий - у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

Хто замість них хоче стати депутатом - дивіться далі.

Олександр Скічко став головою Черкаської облради на початку лютого. І це дало неофіційний старт виборам по 197 округу. Народний депутат пересів у крісло губернатора, і звільнив місце під куполом Верховної ради.

Ще з весни такими біг-бордами всіяні узбіччя доріг - біля Черкас, Канева і Золотоноші. Саме ці міста і входять у 197 виборчий округ. За депутатський мандат тут змагаються і вже відомі політичні важковаговики, і початківці.

Із передвиборчих нововведень - зміна центру округу. ЦВК перенесла його з Канева - у Золотоношу. Попередньо окружком планують розмістити у будинку дитячої творчості.

Бо до виборів ще далеко - цілих два місяці. Та й поки жодних офіційних розпоряджень щодо облаштування окружкомів - не надходило.

Олександр Омельченко, директор Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості:

Жодного документа немає …у мене завтра перше вересня - це я точно знаю… а оці чутки, ну…

Ці виборчі перегони будуть запеклими, прогнозують у громадській мережі "Опора". Ще до початку офіційного старту свою участь у них заявили щонайменше 16 кандидатів.

Захар Колісніченко - координатор ГМ "Опора" в Черкаській області:

На етапі дочасної кампанії чимало з них заявили про себе. Ми мали від деяких кандидатів навіть повноцінні виборчі компанії із концертами, газетами, рекламою в ЗМІ і джинсою в ЗМІ. Сподіваємось, що вони будуть чесними і конкурентними.

А це вже Херсонська область. Тут теж з 1 вересня офіційно стартують довибори в Верховну Раду - по 184-му округу. Він вже півроку - без свого нардепа, оскільки Ігор Колихаєв став мером Херсона.

Олена Ликашева, начальниця відділу ведення державного реєстру виборців виконкому Новокаховської міськради:

184 округ охоплює частину Бериславського району, Каховський район і частину Херсонського району. Всього 77 виборчих дільниць. Охоплює населені пункти, як села, так і міста. З центром у місті Нова Каховка.

І хоча офіційно перегони ще не стартували - жителі цих районів уже у передвиборчому процесі. Безкоштовні циркові вистави, юридичні консультації і навіть прийом лікаря...

Сергій Ярошенко, житель Нової Каховки:

Тяжело сейчас разобраться во всех этих деятелях - выбрать лучшего. Подноготную мы их не знаем толком и никогда не узнаем. За кого-то голосовать - одного взяли, другого, третьего.

Скільки по округу буде претендентів на мандат, точно стане відомо лише після реєстрації в ЦВК, яка триватиме до 30 вересня. Але неофіційно агітаційну роботу вже розпочали троє потенційних кандидатів.

Євген Гладкий, координатор спостереження Громадянської мережі "Опора" в Херсонській області:

Ми спосnерігаємо благодійну діяльність, вуличну діяльність, ми спостерігаємо рекламу зовнішню. Бігборди, наліпки на дошках оголошень, і цим вже користується потенційних кандидатів багато. Вітають місцян.

Близькість до окупованого Криму і втома людей від виборів - 184 округ, пояснюють спостерігачі, має свої особливості. Втім давати прогнози на найближчі два місяці, вважають, зарано. Все залежатиме від остаточного списку кандидатів.

Хоча довибори у парламент, незалежно від регіону, вже традиційно відбуваються скандально. Із залученням політичних важковаговиків та війнами місцевих еліт.