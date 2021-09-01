Буенос – Айрес атакують гризуни капібари [ Редактировать ]
Капібари знову атакують! У аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів стає дедалі більше. Тварини цілими групами ходять вулицями та знищують рослинність.
Місцеві мешканці скаржаться на них, однак вдіяти нічого не можуть. Згідно із законом - капібарів чіпати не можна. Нагадаю, минулого тижня нашестя гризунів зафіксували в одному з районів провінції Буенос-Айрес - Нордельта.
Там капібари навіть покусали домашнього собаку.
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Причиною є завершення літнього сезону. Деяку худобу транспортували навіть гелікоптерами. Більше про пригоди тварин - у сюжеті.
Тамтешні екологи пояснюють: капібари повернулися додому, оскільки селище побудоване на місці боліт, де ці тварини жили здавна.
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