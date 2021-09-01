Капібари знову атакують! У аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів стає дедалі більше. Тварини цілими групами ходять вулицями та знищують рослинність.

Місцеві мешканці скаржаться на них, однак вдіяти нічого не можуть. Згідно із законом - капібарів чіпати не можна. Нагадаю, минулого тижня нашестя гризунів зафіксували в одному з районів провінції Буенос-Айрес - Нордельта.

Там капібари навіть покусали домашнього собаку.