Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать переговоры с президентом США Джо Байденом с темы временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Зеленский отметил, что сложно сказать, с какого именно вопроса начнется встреча.

"Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украины и что отвечает Америки. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - заявил Зеленский и добавил, что планирует начать встречу по обсуждению вопросов Крыма и Донбасса.

Среди вопросов предстоящей встречи будет подниматься тема инвестиций.

"Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - сказал Зеленский

Также на встрече лидеры Украины и США обсудят вопросы "Северного потока-2".

"У нас есть больной вопрос "Северный поток-2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США", - отметил украинский президент и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против России.

Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.

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