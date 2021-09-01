Польсько-білоруський кордон: Польща будує загородження з колючого дроту [ Редактировать ]
Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі. Про такі наміри заявили в уряді країни. Та додали - ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є досі кризовою.
Нагадаю, минулого тижня Польща розпочала будівництво загородження з колючого дроту, щоб обмежити потік мігрантів із білоруського боку.
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12 із затриманих - громадяни самої Польщі, а ще один - із Нідерландів. Споруджувати загорожу на рубежі, польські прикордонники й військові, почали минулої середи. Щоб впоратися з напливом мігрантів.
Огорожу з колючого дроту продовжать на 50 кілометрів, а також посилять державну межу військовими підрозділами
Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі.
Маємо надіслати чіткий сигнал не лише Білорусі, а й кожному диктаторові, який вдаватиметься до такого інструменту, як міграція, проти Євросоюзу чи будь-якого члена блоку.
Ідею будівництва паркану на кордоні Польщі з Білоруссю підтримала Єврокомісія. Але не безумовно.