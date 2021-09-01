Байден и Зеленский обсудят устранение последствий "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе встречи 1 сентября обсудят ряд вопросов, которые касаются энергетики. Среди них - дальнейшее устранение последствий российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщается в заявлении Белого дома накануне встречи.
В Администрации Байдена анонсируют, что президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного Стратегического диалога по энергетике и климату, который будет возглавлять Министерство энергетики.
"Целью этого диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность за счет реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и дальнейшее устранение последствий "Северного потока - 2"", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, какие встречи проведет президент Украины во время визита в США.
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