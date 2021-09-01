На этой неделе космический телескоп "Хаббл" прислал снимок, демонстрирующий оптическую иллюзию, которая помогает исследователям заглянуть дальше в глубины нашей Вселенной.

Используя явление, называемое гравитационным линзированием , "Хаббл" запечатлел снимок, который демонстрирует четыре ярких точки галактик, образующих кольцо вокруг еще более яркой центральной пары.

Но эта фотография лишь иллюзия: центре этого изображения представлены не шесть галактик – на самом деле это две галактики и один очень-очень далекий квазар, который является чрезвычайно ярким центром древней галактики.

Гравитационное линзирование

Этот эффект происходит потому, что две галактики, которые находятся ближе к нам, действуют как увеличительное стекло на квазар под названием 2M1310-1714, который находится дальше на расстоянии примерно 17 миллиардов световых лет от нас.

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Галактики обладают такой большой массой, что их сила тяжести искривляет лучи света, исходящие от квазара, делая квазар лучше видимым для нас.

Именно из-за этого изгиба кажется, что на снимке находятся четыре точки света, окружающие пару галактик. На самом деле на снимке только один квазар, свет от которого искажен, так, что он выглядит как четыре источника света.

Гравитационное линзирование может сбивать с толку визуально, но оно может быть мощным инструментом для изучения далеких объектов. Эффект позволяет исследователям видеть дальше и может даже использоваться для изучения загадочного явления темной материи.

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Вариант этого метода, называемый микролинзированием, будет использоваться предстоящим римским космическим телескопом Nancy Grace (запуск планируется на 2025 год) для обнаружения далеких экзопланет, наблюдая за тем, как изгибается свет, когда одна звезда проходит впереди другой.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Хаббл" в честь 30-летия показал самые поразительные открытия о Вселенной.

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