Орбитальный телескоп NASA "Хаббл", который некогда являлся самым дорогим проектом космического агентства, дал сбой. В результате серьезной ошибки обсерватория перешла в "безопасный режим".

Причину неисправности пока не установили, но есть предположения, что виноват вышедший из строя модуль памяти бортового компьютера. Также не помогла вернуть к "жизни" перезагрузка ­– через несколько часов телескоп снова перешел в режим безопасной работы с ограниченным функционалом для отладки.

Отмечается, что сотрудники ведомства попытались перевести "Хаббл" на один из нескольких модулей резервного копирования, однако о том, увенчалась ли попытка успехом на сайте космического агентства не сообщается.

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Бортовая электроника по современным меркам устарела. Последний раз ее модернизацию проводили в 2009 году, а сам компьютер был вовсе разработан в 80-х годах прошлого века.

Система NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), чей возраст превышает 40 лет, является частью модуля управления и обработки данных научных инструментов на борту космического аппарата. У модуля имеется несколько резервных уровней, которые могут быть запущены при необходимости в качестве основного.

Орбитальная обсерватория "Хаббл" была отправлена в космос в 1990 году. Изначально телескоп планировали отправить в космос в 1986 году. Вынужденная задержка позволила произвести ряд усовершенствований: солнечные батареи были заменены на более эффективные, был модернизирован бортовой вычислительный комплекс и системы связи, а также изменена конструкция кормового защитного кожуха с целью облегчить обслуживание телескопа на орбите.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Хаббл" сделал невероятное фото слияния двух галактик. В то же время "Хаббл" увидел странности в очень далекой галактике.