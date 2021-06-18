Самый дорогой проект NASA постигла катастрофа [ Редактировать ]
Источник: NASA
Орбитальный телескоп NASA "Хаббл", который некогда являлся самым дорогим проектом космического агентства, дал сбой. В результате серьезной ошибки обсерватория перешла в "безопасный режим".
Причину неисправности пока не установили, но есть предположения, что виноват вышедший из строя модуль памяти бортового компьютера. Также не помогла вернуть к "жизни" перезагрузка – через несколько часов телескоп снова перешел в режим безопасной работы с ограниченным функционалом для отладки.
Отмечается, что сотрудники ведомства попытались перевести "Хаббл" на один из нескольких модулей резервного копирования, однако о том, увенчалась ли попытка успехом на сайте космического агентства не сообщается.
Бортовая электроника по современным меркам устарела. Последний раз ее модернизацию проводили в 2009 году, а сам компьютер был вовсе разработан в 80-х годах прошлого века.
Система NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), чей возраст превышает 40 лет, является частью модуля управления и обработки данных научных инструментов на борту космического аппарата. У модуля имеется несколько резервных уровней, которые могут быть запущены при необходимости в качестве основного.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" была отправлена в космос в 1990 году. Изначально телескоп планировали отправить в космос в 1986 году. Вынужденная задержка позволила произвести ряд усовершенствований: солнечные батареи были заменены на более эффективные, был модернизирован бортовой вычислительный комплекс и системы связи, а также изменена конструкция кормового защитного кожуха с целью облегчить обслуживание телескопа на орбите.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как "Хаббл" сделал невероятное фото слияния двух галактик. В то же время "Хаббл" увидел странности в очень далекой галактике.
по теме
На підготовку місій НАСА витратить близько п'ятисот мільйонів. Запуск кожної з них відбудеться впродовж 28-30 років
На подготовку каждой миссии потребуется около $500 млн, миссии к Венере запланированы на 2028–2030 годы. Они станут первыми миссиями по изучению этой планеты с 1978 года
Американское космическое агентство NASA показало новый снимок галактического центра Млечного Пути
Космический телескоп "Хаббла" исследовал аномалии в необычной спиральной галактике на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас
Попри помилки систему, у NASA назвали шостий політ вертольота успішним