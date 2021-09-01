Украинским студентам повысят стипендии: кому и на сколько [ Редактировать ]
Источник: Министерство образования и науки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 1 сентября анонсировал повышение стипендий в Украине. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.
Поддержали решение о введении изменений размеров стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшим и высшего образования. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.
Премьер-министр напомнил, что в последний раз размеры академических стипендий повышали в ноябре 2017 года, поэтому "назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи".
На сегодня минимальная академическая стипендия в учебных заведениях 3-4 уровня аккредитации составляет 1300 грн в месяц. После объявленного Кабмином повышения студенты будут получать почти 2000 грн.
Обычная стипендия в профтехучилищах составляет 490 грн, таким образом, после повышения она превысит 1225 грн.
Напомним, что с 1 января 2021 года Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Если раньше стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляли от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то после постановления Кабмина суммы выросли до 150% прожиточного минимума. Новый размер социальных стипендий составляет от 3405 до 3592 грн в месяц.
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