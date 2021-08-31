Льготы на проезд: сколько школьники и студенты могут сэкономить с 1 сентября [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
В течение учебного года, который начинается 1 сентября, студенты могут пользоваться правом льготного проезда в поездах, в то числе пригородных, покупая билеты со скидкой 50%. Об этом сообщает "Укразализныця".
Льготным проездом на железной дороге могут воспользоваться:
- ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;
- студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального высшего и предвысшего образования.
Льготные билеты доступны для поездок:
- в плацкартных вагонах;
- в вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;
- во всех вагонах региональных поездов внутреннего сообщения, а также в поездах пригородного сообщения.
Для оформления льготного проезда нужно предъявить студенческий билет или билет учащегося дневной (очной) формы обучения.
"Укрзализныця" напоминает, что школьники в возрасте от 6 до 14 лет платят 75% стоимости проезда взрослого пассажира в пассажирских вагонах всех категорий во внутреннем и пригородном сообщениях. Кто еще, кроме студентов и учащихся, имеет право на льготный проезд на железнодорожном транспорте, можно прочитать тут.
Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. В компании предупреждают, что билеты будут дорожать на 2% в месяц.
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