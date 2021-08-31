В течение учебного года, который начинается 1 сентября, студенты могут пользоваться правом льготного проезда в поездах, в то числе пригородных, покупая билеты со скидкой 50%. Об этом сообщает "Укразализныця".

Льготным проездом на железной дороге могут воспользоваться:

ученики учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального высшего и предвысшего образования.

Льготные билеты доступны для поездок:

в плацкартных вагонах;

в вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий поездов;

во всех вагонах региональных поездов внутреннего сообщения, а также в поездах пригородного сообщения.

Для оформления льготного проезда нужно предъявить студенческий билет или билет учащегося дневной (очной) формы обучения.

"Укрзализныця" напоминает, что школьники в возрасте от 6 до 14 лет платят 75% стоимости проезда взрослого пассажира в пассажирских вагонах всех категорий во внутреннем и пригородном сообщениях. Кто еще, кроме студентов и учащихся, имеет право на льготный проезд на железнодорожном транспорте, можно прочитать тут.

Напомним, что в "Укрзализныце" готовят индексацию тарифов на пассажирские перевозки. В компании предупреждают, что билеты будут дорожать на 2% в месяц.