В Україні підвищили стипендії студентам вишів та профтехучилищ [ Редактировать ]
Подарунок до Дня знань презентували і в уряді. Студентам вишів та профтехучилищ підвищили стипендії. Тепер за знання діти отримуватимуть винагороду у два з половиною рази більшу. Від 1 200 гривень до двох тисяч. Зокрема, з бюджету виділили на місця 150 мільйонів гривень субвенції - на створення сучасної профтехосвіти.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Наше завдання також повернути престиж професійно-технічній освіті, вкладати кошти в такі заклади, дати стимули для розвитку, заохочувати підприємців інвестувати в освіту, мотивувати вчителів кращими зарплатами, а студенців - вищими стипендіями. Це найважливіше сьогодні в розвитку профтехосвіти.
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