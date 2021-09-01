Подарунок до Дня знань презентували і в уряді. Студентам вишів та профтехучилищ підвищили стипендії. Тепер за знання діти отримуватимуть винагороду у два з половиною рази більшу. Від 1 200 гривень до двох тисяч. Зокрема, з бюджету виділили на місця 150 мільйонів гривень субвенції - на створення сучасної профтехосвіти.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: