В среду вечером, 1 сентября, в центре Киева горел Киевский профессиональный колледж. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сигнал о пожаре по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 54/56, спасатели получили в 19:16. К месту происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию на место вызова спасатели выяснили, что из окна 2-го этажа шестиэтажного здания идет густой черный дым.

Оказалось, что возгорание возникло в учебном классе. Во время его тушения на этаже выше спасатели натолкнулись на мужчину с признаками отравления продуктами горения.

Бедолагу вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пожар на площади 50 кв. м потушили в 20:38.

На месте происшествия работали 9 единиц техники и 30 спасателей. Причины и обстоятельства пожара будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, что в последний день лета на Закарпатье произошел масштабный пожар в гостиничном комплексе.