В центре Киева горел вуз (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В среду вечером, 1 сентября, в центре Киева горел Киевский профессиональный колледж. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сигнал о пожаре по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 54/56, спасатели получили в 19:16. К месту происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
По прибытию на место вызова спасатели выяснили, что из окна 2-го этажа шестиэтажного здания идет густой черный дым.
Оказалось, что возгорание возникло в учебном классе. Во время его тушения на этаже выше спасатели натолкнулись на мужчину с признаками отравления продуктами горения.
Бедолагу вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пожар на площади 50 кв. м потушили в 20:38.
На месте происшествия работали 9 единиц техники и 30 спасателей. Причины и обстоятельства пожара будут выяснять правоохранительные органы.
Напомним, что в последний день лета на Закарпатье произошел масштабный пожар в гостиничном комплексе.
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