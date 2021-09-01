В американском штате Северная Каролина произошла стрельба в одной из школ. В результате инцидента один ученик получил ранение.

Об этом сообщает офис шерифа округа Форсайт в Facebook.

"Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы оцепили территорию школы и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - говорится в сообщении.

Позже в офисе шерифа добавили, что один из студентов получил ранение. В то же время остальные ученики находятся в безопасности.

Полиция продолжает искать подозреваемого в стрельбе.

"Мы активно ищем подозреваемого. У нас нет подтвержденной информации о других случаях стрельбы или ранениях", - говорится в сообщении.

Читайте также, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане. В результате происшествия один человек получил ранения, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel.