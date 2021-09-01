В школе Северной Каролины прогремела стрельба [ Редактировать ]
В американском штате Северная Каролина произошла стрельба в одной из школ. В результате инцидента один ученик получил ранение.
Об этом сообщает офис шерифа округа Форсайт в Facebook.
"Средняя школа Mount Tabor закрыта. На территории школы произошла стрельба. Мы оцепили территорию школы и делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - говорится в сообщении.
Позже в офисе шерифа добавили, что один из студентов получил ранение. В то же время остальные ученики находятся в безопасности.
Полиция продолжает искать подозреваемого в стрельбе.
"Мы активно ищем подозреваемого. У нас нет подтвержденной информации о других случаях стрельбы или ранениях", - говорится в сообщении.
Читайте также, в Киеве на улице Маршала Конева произошла стрельба в ресторане. В результате происшествия один человек получил ранения, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева (жилой массив Теремки-II) в ресторане Favor Park hotel.
по теме
Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины
Там он проведет встречу с президентом США Джо Байденом, но 1 сентября
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне была перенесена с 31 августа на 1 сентября
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину
Обе страны считают строительство газопровода геополитическим проектом России