ДТП за участі поліцейських сталась на Рівненщині [ Редактировать ]
На Рівненщині сталась смертельна ДТП за участі поліцейських. Автомобіль, у якому їхали двоє правоохоронців, в'їхав у вантажівку. Загинула 29-річна дільнична інспекторка.
За кермом був заступник начальника Дубенського відділу поліції. Чоловіка у важкому стані доправили в лікарню, він - у реанімації. Керманич вантажівки не постраждав. Зіткнення трапилось на трасі Київ-Чоп неподалік Дубно о пів на десяту вечора.
На той час правоохоронці вже не були при виконанні службових обов'язків, розповіли у поліції. Що призвело до трагедії - нині з'ясовують.
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