На Рівненщині сталась смертельна ДТП за участі поліцейських. Автомобіль, у якому їхали двоє правоохоронців, в'їхав у вантажівку. Загинула 29-річна дільнична інспекторка.

За кермом був заступник начальника Дубенського відділу поліції. Чоловіка у важкому стані доправили в лікарню, він - у реанімації. Керманич вантажівки не постраждав. Зіткнення трапилось на трасі Київ-Чоп неподалік Дубно о пів на десяту вечора.

На той час правоохоронці вже не були при виконанні службових обов'язків, розповіли у поліції. Що призвело до трагедії - нині з'ясовують.