Паралімпіада-2020: Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку [ Редактировать ]
Дві золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо.
Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра. А Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із яких - золоті.
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Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра. А Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із яких - золоті.
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