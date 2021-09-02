Адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука будут обращаться в Европейский суд по правам человека, а сам оппозиционный политик и дальше будет бороться за то, чтобы власть перестала фабриковать его дело. Об этом председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Оппозиционный политик подчеркнул, что материалы для ознакомления с делом были представлены только 30 августа.

"Поэтому этот процесс только начался, и естественно, что с ним не ознакомились, тем более материалы дела, как это ни удивительно, насчитывают 67 томов", - рассказал Медведчук.

Он также добавил, что обвинения в том, что сторона защиты якобы может уничтожить материалы дела в ходе ознакомления с ними - не выдерживают никакой критики.



"Подобные высказывания со стороны обвинения и их точка зрения - это на уровне в целом того, что инкриминируется мне в качестве обвинения. То есть это такие же обвинения в тех тяжких преступлениях, за которыми ничего нет и нет доказательств. Очно так же сейчас инкриминируется, а вдруг эти материалы будут уничтожены. Вот этот один уровень первого и второго обстоятельства отвечает тому, что является надуманным политически мотивированным и незаконным", - подчеркнул оппозиционный политик.

Медведчук также заявил, что будет и дальше всеми законными методами бороться за справедливость.

"Я думаю, что сегодня из сегодняшнего решения мы будем знать конкретно, о чем думает суд. Но это не означает, что я лишен или защита, которая осуществляет и помогает мне в вопросах защиты от незаконного уголовного преследования, будем обращаться в Европейский суд по правам человека, обращаться и жаловаться, вести борьбу дальше, для того чтобы процесс фабрикации уголовного дела в отношении меня был прекращен", - резюмировал политик.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Печерский райсуд Киева рассматривает в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.