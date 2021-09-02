На территории США с марта 2021 года утилизировали 15 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции различных производителей. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Препараты выкинули аптечные сети, а также местные власти, согласно данным, аптечная компания Walgreens рапортовала о 2,6 миллионах неиспользованных препаратов, компания CVS - 2,3 миллиона препаратов, при этом аптеки, принадлежащие компании Walmart - 1,6 миллионов вакцин, а аптеки Rite Aid - 1,1 миллион.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения США также рассказали об утилизации вакцин, однако их объемы были меньше. Выбрасывания препаратов могут происходить из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или ошибках при разбавлении вакцин.

Читайте также, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз, предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.

Кроме того, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

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