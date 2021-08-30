Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что вторая партия американских вакцин была доставлена в Украину. Количество вакцин приближается к отметке 2,2 миллиона доз.

Об этом сообщается в Twitter Блинкена.

Предыдущая поставка поступила в Украину в апреле.

"Я рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 была доставлена в Украину в рамках нашей программы. На сегодняшний день количество вакцин, отправленных в Украину, приближается к отметке 2,2 миллиона доз. Этот шаг подтверждает приверженность США победе над глобальной пандемией и помощи Украине", - написал Блинкен.

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Кроме того, на территории Украины рассматривается вариант введения ряда ограничений для граждан. которые отказываются вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Ограничения введут только, когда, как минимум, половина украинцев сделают прививку.

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