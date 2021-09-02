Фармацевтическая корпорация Pfizer приняла решение приступить к клиническим испытаниям таблеток для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Таким образом, этот этап исследований станет финальным, после чего, в случае успеха, препарат начнет широко использоваться для лечения пациентов с симптомами COVID-19. В испытаниях примут участия 1140 взрослых пациентов.

Отмечается, что в настоящее время Pfizer работает над разработкой противовирусных таблеток под рабочим названием PF-07321332, их будут назначать при появлении первых симптомов коронавируса. Основной задачей препарата будет блокировка активности компонента, который является основным при размножении инфекции.

Читайте также, на территории Государства Израиль собираются закончить разработку вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить перорально (через ротовую полость). В настоящее время для начала испытаний требуется одобрение Министерства здравоохранения страны. Оно должно поступить в течение недели.

Кроме того, в Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе, первая партия экспериментальной вакцины для начала испытания уже готова.

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