Группа ученых из Словакии разработала устройство, которое способно определять заражение коронавирусной инфекцией во время дыхания человека. Об этом сообщает издание The Slovak Spectator.

Устройство FastBreathSpec способно менее, чем за минуту выявить в каплях, выделяющихся во время дыхательного процесса. Образцы проходят классификацию в процессе алгоритма машинного обучения. В разработке техники принимали участие специалисты компании Masatech, а также факультеты Коменского и Словацкого университетов.

Отмечается, что работа FastBreathSpec построена на спектрометрии движения ионов. Известно, что в настоящее время двумя способами: ПЦР и экспресс-тестов. Согласно подтвержденным данным, экспресс-тесты способны лишь косвенно обнаружить инфекцию в связи с тем, что работали с антителами.

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Кроме того, Министерство здравоохранения Украины переделало способы тестирования граждан на коронавирусную инфекцию. Анализы на наличие антигена стали обязательными для инфицированным, которые возвращаются из регионов риска и были в тесном контакте с зараженными.