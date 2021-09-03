Президент України зустрівся з гендиректором Apple [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором Apple. Про що говорив глава держави із першими особами компанії? І якими були теми його Стенфордської лекції? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом.
Якщо вже будеш у Сан-Франциско, треба обов'язково побачити штаб-квартиру Apple - часто радять туристам. І будівля унікальна, і Apple-store - найкращий у штатах, якщо не у світі. Але президент тут не турист, його перебування у Сан-Франциско починається із ранкової зустрічі із першою особою компанії - Тімом Куком. Про що говорили нам розповів головний дипломат країни, Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Поговорили про декілька речей. Перша - це залучення додаткових інвестицій Apple в Україну, друга - локалізація продуктів Apple для України, зокрема така річ для всіх зрозуміла, як перехід Siri на українську мову.
Далі - Стенфорд, один із найкращих університетів Америки. Майкл Макфол (в минулому - найближчий радник Барака Обами щодо Росії) організував для Президента публічну лекцію. Саме тут, у Стенфорді, Стів Джобс колись звертався до випускників із промовою, яка на десятиліття стала зразком для публічних виступів.
Виступати після Джобса - справа невдячна, із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Зеленський спробував "взяти" іншим - інтересом до України. А він (після його зустрічі із Байденом) і справді великий.
Присутні питали про реформи, про ставлення президента до ідеї дозволити друге громадянство - щоб американські українці, не втрачаючи свій паспорт, могли ще один отримати. Але Зеленський каже - проблема тут в тому, що Росія роздає своє громадянство на Донбасі і в Криму.
Володимир Зеленський, президент України:
Законодавство щодо подвійного громадянства не може бути універсальним. Ось про що я. Підхід до кожної громади і до кожної країни - окремо.
На деякі питання не зрозуміло як і відповісти, щоб витримати нейтралітет у вічній боротьбі республіканців із демократами.
А яка влада в Білому домі Вам подобається найбільше?
Дякую Вам. Хороше питання. Але не впевнений, що ви отримаєте на нього хорошу відповідь.
Так само президент перейшов на російську, коли із зали у наступному запитанні згадали п'єсу Шварца "Вбити Дракона", де герой, який перемагав зло, ставав таким же злом. Спитали, як Зеленський для себе цього уникає.
Что касается "убить дракона", то я президент Украины всего два года. А вот у ваших знакомых ситуация намного сложнее. Что бы кто себе не придумывал, украинское гражданское общество настолько сильное, настолько свободное и демократичное, что дракону появиться в Украине невозможно - крылья обрежут.
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Виступати після Джобса - справа невдячна, із щирістю та силою тих його слів мало хто із сильних світу цього може зрівнятися. Зеленський спробував "взяти" іншим - інтересом до України.
Штати не дадуть Росії перекрити транзит через українську ГТС після того, як запрацює "Північний потік". Про таку домовленість стало відомо за підсумками зустрічі у Білому домі із Володимиром Зеленським.
Вже сьогодні пролунає відповідь на головне питання: які гарантії і які обіцянки дає команда американського президента і він сам. І не десь там віртуально (як було раніше), а під час особистої, куди більш відвертої, розмови.
В адміністрації Байдена кажуть - це черговий транш, але сума значно більша, ніж у попередніх - загалом 60 мільйонів доларів.
Сьогодні триватиме візит Володимира Зеленського до США. І поки у Вашингтоні - ніч, оглянемо - які головні зустрічі вже відбулися?